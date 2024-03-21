В новосибирском изоляторе Никита Кологривый взял почитать книгу о Ленине

Никиту Кологривого доставили в изолятор №2 на улице Писарева в Новосибирске. Актёр отбывает 7 суток не один. Также сотрудники МВД удовлетворили все просьбы арестанта.

Сегодня, 21 марта, Центральный районный суд арестовал приехавшего на родину актёра из сериала «Слово пацана». Никита Кологривый накануне устроил дебош, после судебного заседания с назначенным наказанием он согласился.

После суда актёра доставили в изолятор №2 на улице Писарева, который находится в ведении МВД. Свой срок Кологривый будет отбывать вдвоём с соседом по камере, которого также арестовали по административному делу. Просьбы актёра сотрудники МВД удовлетворили.

«При поступлении он попросил книги, которые ему предоставили на выбор. Он выбрал три книги, также ему были предоставлены карандаш и блокнот для написания текстов»,

- рассказали Сиб.фм в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

Сиб.фм также удалось узнать, что из библиотеки изолятора Никита Кологривый взял почитать книгу Натальи Кончаловской «Дар бесценный», Вениамина Шалагинова «Защита поручена Ульянову» (в ней рассказано о деятельности Владимира Ленина, как адвоката), а также актёр решил ознакомиться с зарубежной классикой – романом 1876 года А.Доде «Джек», в котором французский писатель рассказывает о скитаниях мальчика-сироты из интерната.

Как рассказывают очевидцы, Никита Кологривый ходит по камере и улыбается. Скорее всего, он планирует посвятить свой арест размышлениям и творчеству.