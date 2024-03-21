сегодня
21 марта, 05:46
пробки
0/10
погода
-9°C
курсы валют
usd 92.68 | eur 100.6
сегодня
21 марта, 05:46
пробки
0/10
погода
-9°C
курсы валют
usd 92.68 | eur 100.6
сегодня 04:00
общество проиcшествия

В ЗАГСе Новосибирска развод закончился поножовщиной

Фото: Родные берега

18 марта в помещении ЗАГС Советского района Новосибирска произошло нападение с применением ножа.

По данным источников, близких к ситуации, в здании были обнаружены следы крови. Об этом сообщает издание «Родные берега».

В момент инцидента в помещении находилась семейная пара, пришедшая на развод. Они были в сопровождении мужчины, предположительно родственника. В ходе процедуры развода возник конфликт между мужчинами, в результате чего один из них получил ранение ножом в область груди.

Подробности произошедшего уточняются правоохранительными органами. У входа в ЗАГС были обнаружены следы крови. Следователи продолжают работу по выяснению обстоятельств инцидента.

Ранее Сиб.фм сообщал, что рецидивиста из Новосибирска за убийство соседа посадили на 11 лет.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Игорь Кириченко
Журналист

Читайте в