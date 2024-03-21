Врач Вергасова объяснила появление лишних килограммов во время менструации

По словам специалиста, на вес влияет не столько тяга к сладкому в этот период, сколько гормоны.

Гинеколог-эндокринолог филиала израильской клиники «Хадасса» в международном медицинском кластере «Сколково» Наталья Вергасова рассказала в беседе с «Секретом фирмы», почему во время менструации увеличивается вес. По словам специалиста, в этот период у женщин особо активен гормон прогестерон, который как раз влияет на массу тела.

«При строгом контроле потребляемых калорий во вторую фазу менструального цикла можно и похудеть. Но при высоком аппетите, превышении потребления суточного калоража и пищи, богатой солями, мы отмечаем прибавку в весе. В среднем в норме она может составлять 1–3 кг», — объяснила гинеколог.

Кроме того, на вес могут влиять колебания не только уровня прогестерона, но и пролактина, тестостерона, а также наличие другой соматической патологии. Для более точных показателей женщинам лучше взвешиваться спустя несколько дней после менструации, добавила Вергасова.

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