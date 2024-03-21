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недвижимость

Жители Новосибирской области за февраль купили жилья на 7 млрд

Фото: Сиб.фм

В новостройках Новосибирской области за февраль продано квартир на семь млрд рублей.

1 153 жилых помещения было выкуплено жителями региона за месяц. Средняя стоимость квадратного метра в области составляет 124 тысячи рублей — цена стала ниже на четыре процента.

Такие данные указаны в отчете бизнес-комьюнити One Company, подготовленном со специалистами наш.дом.рф, Росреестром, ЦБРФ и Новосибирскстат.

Директор по развитию компании Алексей Сержанов отметил, что рынок недвижимости по-прежнему дезориентирован из-за нестабильных условий кредитования.

Ранее мы рассказывали, что в историческом центре Новосибирска самая дорогая квартира стоит 135 миллионов рублей.

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Галина Чебыкина
Журналист

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