«Зрители должны видеть, кто я»: Кологривый извинился на видео за дебош в баре Новосибирска

Актер отметил, что согласен с назначенным ему наказанием.

Актер сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Никита Кологривый извинился на камеру за устроенный дебош в баре Новосибирска. Видеоизвинения он опубликовал в личном телеграм-канале.

«Мои зрители должны никаких иллюзий обо мне не составлять. Они должны видеть, кто я, и что я за человек. У меня от вас секретов нет», — сказал Кологривый.

Ранее мы писали, что актера Кологривого по решению суда арестовали на 7 суток. Однако прокуратура Новосибирской области собирается обжаловать этот приговор. В ведомстве считают такое наказание слишком мягким.