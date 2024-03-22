139 человек из Новосибирска заставили лечиться от туберкулеза через суд

В прошлом году туберкулез выявили у 1410 жителей.

На пресс-конференции, приуроченной к Всемирному дню борьбы с туберкулезом рассказали, что за прошедший год в Новосибирской области на принудительное лечение от туберкулеза были направлены 139 местных жителей по решению суда. Об этом пишет ТАСС.

Анна Пятибратова, главный внештатный фтизиатр регионального Минздрава и главный врач областной туберкулезной больницы, отметила, что за прошлый год туберкулез выявили у 1410 жителей. Она также подчеркнула, что около 9% больных не привержены к лечению. Поэтому некоторым из них было назначено принудительное лечение по решению суда.

Средняя продолжительность лечения туберкулеза составляет около 12 месяцев. В некоторых сложных случаях оно может затянуться на годы.

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