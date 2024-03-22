Адвокат Кологривого рассказал, что актеру могли дать трое суток

Адвокат Никиты Кологривого Андрей Жуков выразил удовлетворение решением суда о не увеличении срока ареста актера с 7 до 15 суток.

В интервью для «Газеты.Ru» Жуков отметил, что обычно за подобные нарушения наказывают арестом от 3 до 5 суток, но в данном случае общественный резонанс повлиял на решение суда.

Он также добавил, что Никита Кологривый не высказывал жалоб на условия содержания в следственном изоляторе.

Напомним, что прокуратура области попыталась оспорить это решение, требуя увеличить срок ареста до 15 суток.