Аналитики выяснили, что чаще всего отвлекает россиян от работы

Согласно результатам исследования, большинство россиян отвлекаются на общение в соцсетях и мессенджерах.

Специлисты «HR Lab. – Лаборатория HR Инноваций» и платформы «Академия Здоровья» провели опрос среди работающих россиян и выяснили, на что чаще всего они отвлекаются на работе. Так, 77% опрошенных заявили, что чаще всего отвлекаются на общение с соцсетях и мессенджерах. Об этом сообщает «Газета.Ru».

Кроме того, 68% участников опроса тратят часть рабочего времени на просмотр новостей и информационных пабликов, что не связано никак с трудовыми обязанностями. А 62% регулярно совершают покупки в интернет-магазинах.

Также другие 28% россиян занимаются учебой, 11% — подрабатывают, смотрят фильмы и клипы, а также слушают музыку 25% опрошенных, еще 18% — читают книги, 15% — увлекаются онлайн-играми.

Напомним, аналитики узнали у россиян о самых неловких и неуместных для них подарках.