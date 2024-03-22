Арестованный за хулиганство Кологривый отсидит весь срок ради дочки

Новосибирский актер Никита Кологривый решил понести полное наказание за устроенный в баре пьяный дебош.

«Расстроен. Но дочка должна знать, что ее отец ответственный за свои поступки. Это тоже важно. Поэтому пойду сидеть на киче, писать стихи», — сказал артист.

Исполнивший роль Кощея в нашумевшем сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» устроил в новосибирском баре пьяные разборки. Он портил имущество и укусил официантку. Его осудили за мелкое хулиганство и назначили семь суток административного ареста. Именно этот приговор не собирается обжаловать Кологривый.

К слову, назначенное наказание не устроило гособвинение.