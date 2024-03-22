Более 1300 исков о нарушении интеллектуальных прав в Новосибирске подали в прошлом году

Всего было рассмотрено 1486 дел.

В Новосибирской области увеличилось количество дел, связанных с нарушением интеллектуальных прав. Об этом сообщает BFM-Новосибирск.

В 2023 году в Арбитражный суд Новосибирской области поступило 1321 дело и заявление, связанных с защитой нарушенных или оспоренных интеллектуальных прав. Всего было рассмотрено 1486 дел, из которых требования истцов были удовлетворены по 1226 делам. Это составляет 82,5% от всех рассмотренных дел.

Председатель Арбитражного суда Новосибирской области Елена Козлова отметила, что предметами судебных разбирательств часто становится использование известных брендов, особенно зарубежных. Российские юридические компании, специализирующиеся на защите авторских прав, выступают от их имени.

Например, в июне прошлого года Арбитражный суд Новосибирской области вынес решение по делу компании PUMA SE, требующей компенсацию в 100 тысяч рублей за нарушение прав на товарные знаки. Суд принял решение в пользу истца и взыскал с новосибирского продавца 40 тысяч рублей.

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