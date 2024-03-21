Глава МЧС в Новосибирской области Орлов назвал топ-5 резонансных происшествий

В редакции Сиб.фм в гостях побывал начальник ГУ МЧС России по Новосибирской области Виктор Орлов – он рассказал о самых громких происшествиях последних лет.

До сих пор, несмотря на то, что прошло больше года, самым громким происшествием остаётся взрыв газа на улице Линейной. Тогда в поисково-спасательной операции были задействованы более трёх сот спасателей.

«Трагедия на Линейной – она резонансная, она достаточно серьезная по погибшим, по ущербу, безусловно. Второй случай, который нельзя не отметить, это всё-таки самолет в Убинском районе,

- считает начальник ГУ МЧС России по Новосибирской области Виктор Орлов. – Очень было сложно реагировать. Когда посадка в аэропорту – это одно: там есть своя спасательная служба, есть взаимодействие и всё понятно. А тут посадка в чистом поле, поэтому происходило стягивание сил и средств. Никто же не знал: приземлится самолёт благополучно или нет. Поэтому слава богу, что все прошло гладко с точки зрения безопасности. Но, на мой взгляд, было сложное реагирование, и гарнизон с ним успешно справился».

На третье место топа самых громких происшествий глава ГУ МЧС России по Новосибирской области ставит взрыв АГЗС на Гусинобродском шоссе, который прогремел 14 июня 2021 года. Жители ближайших домов до сих пор вздрагивают, вспоминая огненный столб дыма, который вознёсся над МЖК.

«Взрывом АГЗС, мы весь мир удивили, показав, как газовые заправки могут взрываться. Там была быстротечность реагирования. А вот ликвидация последствий была более долгая», — отметил Виктор Орлов.

Нужно было установить всех потерпевших, которых насчитывалось 87 человек. Отметил глава регионального главка МЧС и одно из происшествий, связанных с пожароопасным сезоном.

«По ландшафтным пожарам хорошо сидеть в квартире дома, смотреть, как светит солнышко. И очень плохо находиться там рядом, когда идет волна огня высотой полтора-два метра. Когда она заходит или приближается к населенному пункту – это страшно. В прошлом году таких случаев было достаточно много, — отметил Орлов.

– Несколько офицеров были представлены к государственным наградам за защиту населенных пунктов, где они достаточно эффективно справились».

Вспомнил глава спасательного ведомства и пожар в областной больнице 2018 года. 30 августа вечером на пульт МЧС поступила информация, что дым идёт из окон здания пяти этажей на улице Немировича-Данченко. Эвакуированы были 400 человек, появилась даже информация о 40 погибших.

«Здесь пример показательный в информационном плане. Было много «черноты» и фейков. Сам пожар был несложным: в подвале горели поддоны, но было достаточно сильное задымление, с учетом погоды, ветра, затягивания в окна, эвакуировали несколько корпусов, — вспоминает Виктор Орлов.

– Народ начал этим пользоваться и раздувать: «40 человек погибло, 50 уже в морге». Нам даже удалось установить девушку из Екатеринбурга, которая делала эти «вбросы» про погибших».

Он также высоко отметил работу журналистов, которые, опираясь на официальную информацию, быстро купировали ложные сообщения и даже разоблачали тех, кто публиковал фейки.

Как отметил глава ГУ МЧС России по Новосибирской области, начало 2024 года можно оценить как вполне благополучное. После взрыва на Линейной таких крупных ЧП больше не было.