Бьют и макают головой в унитаз: в школе НСО старшеклассники издеваются над пятиклашкой

В искитимской школе № 11 ученики старших классов не дают жизни ребенку из пятого класса, издеваясь над ним без причин, организована доследственная проверка.

В Telegram-канале «Мониторинг 70 Томская область» опубликовали жестокое видео. На нем видно, как ради забавы парни окунают мальчика головой в писсуар. Ребенок громко плачет и умоляет обидчиков прекратить издевательства. Но это не останавливает юных извергов.

По словам друга пятиклассника, этот случай не первый. «Старшаки» за что-то невзлюбили мальчика.

«По данному сообщению СМИ следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области организована доследственная проверка. Следователями будут изучены все обстоятельства произошедшего и дана юридическая оценка действиям сотрудников образовательного учреждения на предмет халатности. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сказали в пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области.

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