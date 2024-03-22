ФАС потребовала от администрации Новосибирска реорганизовать «Метро МиР»

Мэрия Новосибирска получила предупреждение от УФАС по Новосибирской области о необходимости реорганизации МП «Метро МиР».
В результате проверки установлено, что «Метро МиР» осуществляла функции государственного (муниципального) заказчика в сфере транспортной инфраструктуры города на сумму 3 млрд рублей, включая строительство станции «Спортивная», не обладая соответствующими полномочиями.
Заместитель руководителя Новосибирского УФАС России Сергей Иванов подчеркнул, что выполнение работ по государственным заказам должно осуществляться органами муниципалитета, а не коммерческими структурами.
Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске почти 100 людей прошли флюорографию.