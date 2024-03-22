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общество

ФАС потребовала от администрации Новосибирска реорганизовать «Метро МиР»

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

Мэрия Новосибирска получила предупреждение от УФАС по Новосибирской области о необходимости реорганизации МП «Метро МиР».

В результате проверки установлено, что «Метро МиР» осуществляла функции государственного (муниципального) заказчика в сфере транспортной инфраструктуры города на сумму 3 млрд рублей, включая строительство станции «Спортивная», не обладая соответствующими полномочиями.

Заместитель руководителя Новосибирского УФАС России Сергей Иванов подчеркнул, что выполнение работ по государственным заказам должно осуществляться органами муниципалитета, а не коммерческими структурами.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске почти 100 людей прошли флюорографию.

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Игорь Кириченко
Журналист

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