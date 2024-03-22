В Новосибирске почти 100 людей прошли флюорографию

Акция была приурочена ко Всемирному дню борьбы против туберкулёза.

В пятницу, 22 марта, в Новосибирске бесплатно проверили состояние здоровья лёгких у 96 жителей. Об этом сообщает пресс-служба регионального Министерства здравоохранения.

Мобильный флюорограф проводил обследование на площади Ленина, в самом центре города. С 11:00 до 17:00 часов все желающие могли пройти проверку, предъявив паспорт и полис обязательного медицинского страхования. Результаты скрининга будут внесены в электронные медицинские карты пациентов после двойного прочтения.

Эта акция была организована в рамках Всемирного дня борьбы против туберкулёза. Люди, которые не смогли пройти обследование в рамках этой акции, могут обратиться за профилактическим осмотром и флюорографией в городские поликлиники.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске мужчина выиграл 29 млн в лотерею.