В Новосибирске мужчина выиграл 29 млн в лотерею

Победитель еще не обратился за выигрышем в лотерейный центр в Москве.

Житель Новосибирска выиграл почти 29 миллионов рублей в лотерею. Об этом сообщает портал «Все новости Новосибирской области».

По информации организаторов лотереи, участник, чье имя не разглашается, приобрел билет за 100 рублей через мобильное приложение. После проведения розыгрыша стало известно, что он угадал комбинацию чисел и выиграл 28,8 миллиона рублей. Победитель пока не обратился за призом в лотерейный центр в Москве.

Организаторы подчеркнули, что для получения суперприза необходимо угадать четыре числа в каждом из двух полей билета. В данном случае победитель указал числа 9, 16, 17, 6 в первом поле и 13, 5, 14, 12 во втором, что принесло ему статус миллионера.

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