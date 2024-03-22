В Новосибирске мигрантам собираются запретить работать в такси

На сайте электронной демократии Новосибирской области был опубликован проект постановления о возможном запрете мигрантам работать в службах такси по патентам.

Это вызвало противоречивые мнения среди общественности. Одни люди считают, что такой запрет сделает поездки на такси более безопасными, так как иностранные водители не всегда владеют русским языком, что может привести к недопониманиям и возникновению опасных ситуаций. Кроме того, многие пассажиры жалуются на разговоры водителей по мобильному телефону во время поездки.

С другой стороны, есть опасения, что запрет может привести к увеличению стоимости поездок на такси из-за сокращения числа водителей, что сделает услугу недоступной для некоторых категорий населения из-за высокой цены.

Окончательное решение по данному вопросу не принято.

Ранее Сиб.фм сообщал, что сотрудники Новосибирской области рассказали, чего им не хватает в офисах.