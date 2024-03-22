Сотрудники Новосибирской области рассказали, чего им не хватает в офисах

Жители Новосибирской области поделились своими потребностями на рабочем месте в офисе.

Согласно исследованию, проведенному hh.ru, наиболее важными для сотрудников офисов являются комфортная мебель (65% респондентов), свежий воздух (45%), и наличие живых растений (42%). Около 39% респондентов также выразили желание иметь современное рабочее оборудование, а 35% отметили важность отсутствия шума и хорошей акустики.

Другие потребности включают хорошее освещение (26%), цифровые технологии для удобства работы (16%) и использование экологичных материалов (6%).

Опрошенные также выделили ряд дополнительных потребностей, таких как больше кабинетов, дополнительные форточки для проветривания, защитные экраны от кондиционера, тонировку окон от жары, наличие кофемашины и кухни, а также проведение ремонта в офисе.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске установили новые камеры фиксации ПДД.