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общество

Сотрудники Новосибирской области рассказали, чего им не хватает в офисах

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

Жители Новосибирской области поделились своими потребностями на рабочем месте в офисе.

Согласно исследованию, проведенному hh.ru, наиболее важными для сотрудников офисов являются комфортная мебель (65% респондентов), свежий воздух (45%), и наличие живых растений (42%). Около 39% респондентов также выразили желание иметь современное рабочее оборудование, а 35% отметили важность отсутствия шума и хорошей акустики.

Другие потребности включают хорошее освещение (26%), цифровые технологии для удобства работы (16%) и использование экологичных материалов (6%).

Опрошенные также выделили ряд дополнительных потребностей, таких как больше кабинетов, дополнительные форточки для проветривания, защитные экраны от кондиционера, тонировку окон от жары, наличие кофемашины и кухни, а также проведение ремонта в офисе.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске установили новые камеры фиксации ПДД.

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Игорь Кириченко
Журналист

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