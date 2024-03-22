В Новосибирске установили новые камеры фиксации ПДД

В Новосибирске были установлены новые дорожные камеры, которые фиксирубт нарушения правил дорожного движения.

Эти комплексы начали работать на пересечении улиц Вокзальная Магистраль — Сибирская, Красина — Дзержинского, а также на перекрестке улиц Тюленина — Гребенщикова. Об этом сообщает Госавтоинспекция Новосибирской области.

Камеры способны фиксировать превышение скорости, проезд на красный сигнал светофора, пересечение стоп-линии, нарушения правил дорожной разметки, а также неправильные маневры, такие как поворот налево или разворот в неположенном месте.

Ранее Сиб.фм сообщал, что строитель долгостроя попал под суд в Новосибирске за ущерб в 29 млн рублей.