Строитель долгостроя попал под суд в Новосибирске за ущерб в 29 млн рублей

Центральный районный суд Новосибирска вынес приговор директору строительной компании, осужденному за злоупотребление полномочиями по части 2 статьи 201 УК РФ.

Ему назначили пять лет лишения свободы в колонии общего режима. После объявления приговора предпринимателя взяли под стражу прямо в зале суда. Об этом рассказали в прокуратуре региона сегодня.

По данным судебного следствия, с октября 2014 года по март 2018 года обвиняемый заключал договоры с гражданами на участие в долевом строительстве жилого дома в городе Обь (ул. Геодезическая, строение 7/1) без соответствующего разрешения на строительство. По мнению прокуратуры, этот дом так и не был построен, и 39 дольщикам, которые вложили средства в строительство, был причинен ущерб на сумму более 29 миллионов рублей.

Ранее Сиб.фм сообщал, что СК возбудит уголовное дело из-за снегоплавильной станции в Новосибирске.