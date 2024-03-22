СК возбудит уголовное дело из-за снегоплавильной станции в Новосибирске

Власти города выдали ООО «Строй-Сервис» разрешение на осуществление деятельности снегоплавильной станции.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин приказал начать уголовное расследование в связи с размещением снегоплавильной станции рядом с жилыми домами в Новосибирске. Об этом сообщили в пресс-службе федерального Следкома в пятницу, 22 марта.

По информации ведомства, жители города обратились в приёмную Бастрыкина в социальной сети «ВКонтакте». Они выразили свою обеспокоенность нарушением их прав. Люди отметили, что власти выдали разрешение на деятельность снегоплавильной станции компании «Строй-Сервис» в непосредственной близости от жилых домов.

Напомним, что данная станция находится по адресу улица Федосеева, 10/1 в Октябрьском районе. В декабре 2022 года прокуратура города выразила мэру Новосибирска своё недовольство возобновлением работы объекта, после чего началась проверка. В результате проверки, проведённой по жалобам жителей, было установлено, что станция нарушает уровень шума и расположена слишком близко к жилым домам.

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