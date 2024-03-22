В одной из школ Новосибирской области начали фотографировать еду после жалоб на плесень

В Новосибирской области в Криводановской школе №22 начали снимать еду на фото и видео после жалоб на плесень.

Министерство образования организовало проверку в учебном заведении в начале марта. Родители обратились с жалобами на невкусные и холодные блюда через «Госуслуги», что послужило причиной проверки.

Также отзывы появились на сервисе Flamp. Директор комбината питания «Левобережный» заявил, что фотографии с плесенью являются фейковыми.

Рабочая группа в школе провела дегустацию. В результате, по блюдам не возникло жалоб.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске люди жалуются на большое количество мигрантов в Хилокском районе.