В Новосибирске люди жалуются на большое количество мигрантов в Хилокском районе

Жители Новосибирска выразили своё недовольство появлением большого количества мигрантов в Хилокском районе.

Там располагается крупный рынок, где работают приезжие. Недавно в социальных сетях появилось видео, на котором видно, как местной жительнице мешают проехать к своему дому из-за деятельности мигрантов.

Местные жители высказались о том, что русскоязычных людей фактически вытесняют из района, а их дети сталкиваются с проблемами доступа к местной школе из-за перенаселения иностранцами. Они также отмечают, что приезжие не всегда соблюдают местные законы и вводят свои правила, что вызывает недоумение и негодование среди местных жителей.

Жители, озабоченные ситуацией, считают, что власти не справляются с проблемой. В своем обращении в социальных сетях они призывают к решительным мерам. Люди предложили снести рынок и создать на его месте легального торгового центра.

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