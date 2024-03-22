Иммунолог Идармачева развеяла миф о голодании перед сдачей анализов

По словам специалиста, это касается анализов на уровень гормонов щитовидной железы и вирусы.

Аллерголог-иммунолог, эксперт аналитического центра университета «Синергия», сотрудник НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева Айшат Идармачева рассказала в беседе с RuNews24.ru, что голодать перед сдачей анализов совсем необязательно.

По словам специалиста, это касается, например, анализов на уровень гормонов щитовидной железы, вирусы, антитела, функцию печени и почек, витамин D, общий анализ крови и многие другие.

Медик подчеркнула, что отказаться от пищи почти на 12 часов нужно перед сдачей анализов на глюкозу, липопротеины различной плотности, витамин B и железо. В этот же список попадают анализы, на результаты которых влияет всасываемость питательных веществ.

Напомним, иммунолог Логина рассказала о проверенном методе, который избавит от пищевой аллергии.