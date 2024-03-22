Кологривый готов быть укушенным официанткой из Новосибирска

Актер Никита Кологривый предложил укушенной им хостес «глаз за глаз» — то есть, цапнуть его в ответ.

21 марта артиста судили за устроенный им в баре дебош, где от его зубов пострадала нога официантки. Звезда «Слова пацана» сказал, что извинился перед девушкой и готов понести наказание и от нее — быть укушенным в ответ.

Напомним, Кологривому назначили семь суток административного ареста. Он получил койку в четырехместной камере и рассчитывал писать там стихи. Но план актера провалился, взять с собой все необходимое для творения не разрешили.