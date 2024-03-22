Медведи новосибирского зоопарка вышли из спячки

После окончания зимы из спячки они вышли окончательно.

В Новосибирске наступила весна. Из зимней спячки окончательно вышли бурые медведи Леха и Варя. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале Новосибирского зоопарка.

Леха и Варя углубились в спячку около 4 месяцев назад. За это время они периодически просыпались, пили воду, и снова засыпали.

Процесс пробуждения начался еще 9 марта и постепенно продолжался. С каждым днем активность медведей увеличивалась. Сотрудники зоопарка начали подкармливать животных после того, как они полностью проснулись.

20 марта Леха и Варя вышли из своих берлог на улицу. Они попробовали вкус снега и осмотрели свои вольеры.

Сотрудники зоопарка говорят, что медведи похудели. Теперь животные будут восполнять свои запасы.

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