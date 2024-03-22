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проиcшествия

На дороге в Новосибирске горела иномарка

Фото: vk.com Инцидент Новосибирск

На улице Хилокской в Новосибирске на ходу загорелся автомобиль Kia Sportage.

«В 17:22 на место пожара прибыли сотрудники МЧС России. Возгорание произошло в моторном отсеке на площади полутора квадратных метров. В течение восьми минут открытое горение ликвидировано. Пострадавших нет», — сказал представитель ГУ МЧС России по Новосибирской области Артем Щербаков.

Происшествие случилось днем 21 марта. О причинах возгорания информации нет.

Ранее мы рассказывали, как в Академгородке из-за гнилой проводки произошел пожар в квартире. Людей в этот момент дома не было, в помещении находились животные — все они погибли.

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Галина Чебыкина
Журналист

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