Новосибирские врачи спасли ребенка со 115-градусным сколиозом

В Новосибирске врачи Научно-исследовательского института травматологии и ортопедии (НИИТО) спасли девочку.

Специалисты помогли 13-летней девочке, у которой был 115-градусный сколиоз и кардиостимулятор. Из-за этого многие медицинские учреждения отказывались проводить операцию.

Девочка по имени Ангелина мучилась от постоянных болей в спине и эмоциональных трудностей. Ее мама заметила проблемы с позвоночником еще в пятилетнем возрасте.

Семья предприняла множество усилий для улучшения состояния девочки, включая посещение санаториев, массажи и физиотерапию. В 2022 году у Ангелины начались серьезные проблемы с сердцем, что привело к установке кардиостимулятора.

После нескольких отказов в других клиниках семья обратилась в НИИТО в Новосибирске. Врачи принялись за сложный случай и успешно провели операцию. После вмешательства Ангелина выросла на восемь сантиметров, а угол искривления позвоночника уменьшился в четыре раза.

Сейчас девочка чувствует себя хорошо и начнет реабилитационный процесс, который продлится полгода.

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