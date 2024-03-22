Новосибирские вузы попали в список лучших по Сибири

Восемь университетов из Новосибирской области вошли в список лучших в Сибирском федеральном округе.

Рейтинг, составленный агентством RAEX (РАЭКС-Аналитика), охватывал 34 учебных заведения, исключая из списка те, которые уже попали в рейтинг лучших по всей России для обеспечения честной конкуренции.

Сибирский государственный университет путей и сообщения (СГУПС) признан лучшим в 2024 году среди университетов Сибирского федерального округа. На втором месте оказался Новосибирский государственный педагогический университет (НГПУ), а на третьем — Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева.

Также в рейтинг вошли Новосибирский государственный аграрный университет (8 место), Сибирский государственный университет геосистем и технологий (13 место), Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств имени А.Д. Крячкова (20 место), Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет (21 место), Сибирский государственный университет телекоммуникации и информатики (25 место) и Сибирский государственный университет водного транспорта (29 место).

Ранее Сиб.фм сообщал, что ФАС потребовала от администрации Новосибирска реорганизовать «Метро МиР».