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общество

Новосибирский актер Кологривый пожаловался на условия в изоляторе

Фото: скриншот из видео

Актер Никита Кологривый высказался по поводу ареста на семь суток за дебош в баре Новосибирска.

Он назвал это наказание «несоизмеримо жестоким». Кологривый также отметил, что условия содержания в изоляторе за два дня его пребывания там не являются приятными из-за недостаточного количества еды, воды и других необходимых условий.

Он подтвердил свою вину и выразил готовность заниматься общественными работами. Кологривый также сообщил о предстоящих съемках в кино.

Ранее Сиб.фм сообщал, что новосибирский областной суд оставил в силе решение по актеру Кологривому.

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Игорь Кириченко
Журналист

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