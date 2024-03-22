Новосибирский офицер Панферов призвал посадить Кологривого на месяц

Панферов высказался о поведении Кологривого в Новосибирске.

По словам новосибирского офицера, командира батальона «Вега» Андрея Панферова, Кологривый вел себя как «шпана». Инциденты, связанные с актёром, стали основным темой обсуждений в новостях, прославив Новосибирск в негативном контексте. Об этом офицер написал на своей личной странице во «ВКонтакте».

«Зарисовался во всех новостях, «прославил» Новосибирск. Кроме этого получил семь суток ареста. За такое поведение не семь суток, а по меньшей мере на месяц надо сажать, чтобы ломом скалывал наледь и метлой мел мусор в своем родном городе. Бузусловно, месяц мыл полы и сортир в этом заведении, в котором устроил бесчинство. А также чтобы каждое утро оплачивал такси до работы и обратно девушке, которую укусил», — сказал Панферов.

Ранее Сиб.фм сообщал, что Новосибирский областной суд оставил в силе решение по актеру Кологривому.