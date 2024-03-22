«Ножевое в сердце»: появились подробности нападения на мигранта в центре Новосибирска

В Новосибирске пострадавшего от ножевого ранения госпитализировали в больницу.

В центре Новосибирска на улице Орджоникидзе, 43, мужчине нанесли ножевое ранения. Им оказался приезжий из Средней Азии. Об этом корреспонденту Сиб.фм сообщил источник из медицинского учреждения.

«Ночью нанесли ножевое ранение в сердце. Прибывшие медики госпитализировали его в клиническую больницу скорой медицинской помощи на Тургенева, сдавали на идиовентрикулярном ритме», — отметил собеседник.

Врач добавил, что скорее всего пациент умер, так как ранение было серьезным. На момент госпитализации признаки жизни мужчина не подавал.

Напомним, на видеозаписи, опубликованной в соцсетях, запечатлен мужчина, бегущий по двору, обращающийся за помощью к людям. Предположительно, это друг потерпевшего. Прибывшим полицейским он заявил, что его друга порезал неизвестный и скрылся со двора. Правоохранители стали оказывать пострадавшему первую помощь.