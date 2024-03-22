Онлайн-карта дорожных работ поможет автомобилистам НСО спланировать путь

Для удобства жителей и гостей Новосибирской области появилась виртуальная карта дорожных работ.

На платформе можно ознакомиться с запланированными на этот год дорожными работами. Здесь видно улицы, информацию о ремонте и его завершении.

«Кликнув на объект можно увидеть его карточку. На ней обозначены расположение, сроки выполнения работ и протяженность», — пояснили в Минтрансе региона.

Ранее мы рассказывали, что в Новосибирске ускорили ремонт Октябрьского моста, что привело к временным трудностям для водителей в утренние и вечерние часы пик. Работы организованы в две смены. Планируется завершить ремонт к осени 2024 года.