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общество

Осужденный в Новосибирске Кологривый обещает не дурить и заняться добрыми делами

Фото: Сиб.фм

Актер Никита Кологривый, отбывающий небольшой срок за хулиганство, решил посвятить себя добрым делам.

На суде артист-дебошир сказал, что вину полностью признает и теперь будет ее заглаживать. Он обещал больше не дурить, встречаться с общественниками, людьми в больницах, церквях, в школах и садиках.

Напомним, звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» был арестован на семь суток за погром в баре — он начал разносить мебель после того, как получил отпор от официантки в ответ на навязчивые ухаживания. Девушка поплатилась коленкой — актер укусил несговорчивую сотрудницу заведения.

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Галина Чебыкина
Журналист

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