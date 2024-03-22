Под Новосибирском четыре человека пострадали в тройном ДТП

В пятницу утром, 22 марта, на Чуйском тракте в Новосибирской области произошло тройное ДТП.

По информации ГУ МВД по Новосибирской области, около 7:25 на 70-м километре трассы Р-256 «Чуйский тракт» столкнулись две фуры «ФАВ» и «Скания» и пассажирский микроавтобус «Форд Транзит».

В результате аварии пострадали четыре пассажира микроавтобуса. Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего.

Судя по фотографиям с места ДТП, микроавтобус оказался зажат между двумя фурами.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Тогучинском районе Новосибирской области произошло смертельное ДТП.