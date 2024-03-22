сегодня
22 марта, 21:24
пробки
2/10
погода
-3°C
курсы валют
usd 92.61 | eur 100.2
сегодня
22 марта, 21:24
пробки
2/10
погода
-3°C
курсы валют
usd 92.61 | eur 100.2
сегодня 20:00
проиcшествия

Под Новосибирском четыре человека пострадали в тройном ДТП

Фото: ГУ МВД по Новосибирской области

В пятницу утром, 22 марта, на Чуйском тракте в Новосибирской области произошло тройное ДТП.

По информации ГУ МВД по Новосибирской области, около 7:25 на 70-м километре трассы Р-256 «Чуйский тракт» столкнулись две фуры «ФАВ» и «Скания» и пассажирский микроавтобус «Форд Транзит».

В результате аварии пострадали четыре пассажира микроавтобуса. Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего.

Судя по фотографиям с места ДТП, микроавтобус оказался зажат между двумя фурами.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Тогучинском районе Новосибирской области произошло смертельное ДТП.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Игорь Кириченко
Журналист

Читайте в