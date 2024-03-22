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общество

Прокуратура Новосибирской области хочет обжаловать решение Кологривому

Фото: Екатерина Маринина / Сиб.фм

Прокуратура Новосибирской области намерена обжаловать административный арест на семь суток актера Никиты Кологривого по делу о мелком хулиганстве.

Решение об аресте вынесено Центральным районным судом Новосибирска.

Прокуратура области считает, что назначенное наказание не соответствует тяжести совершенного преступления. Ведомство предложило более строгое наказание в виде ареста на 15 суток за грубое нарушение общественного порядка.

Напомним, что суд принял решение об аресте актера на семь суток. Никита Кологривый не собирается подавать апелляцию по этому решению.

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Игорь Кириченко
Журналист

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