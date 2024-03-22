Прокуратура Новосибирской области хочет обжаловать решение Кологривому

Прокуратура Новосибирской области намерена обжаловать административный арест на семь суток актера Никиты Кологривого по делу о мелком хулиганстве.

Решение об аресте вынесено Центральным районным судом Новосибирска.

Прокуратура области считает, что назначенное наказание не соответствует тяжести совершенного преступления. Ведомство предложило более строгое наказание в виде ареста на 15 суток за грубое нарушение общественного порядка.

Напомним, что суд принял решение об аресте актера на семь суток. Никита Кологривый не собирается подавать апелляцию по этому решению.