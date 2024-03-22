Стали известны лидирующие по заболеваемости туберкулезом районы Новосибирска

В Новосибирской области назвали районы, лидирующие по заболеваемости туберкулезом.

На пресс-конференции главный врач Новосибирской областной клинической туберкулезной больницы Анна Пятибратова сообщила о том, что в Болотнинском, Мошковском и Коченевском районах Новосибирской области зафиксирован самый высокий уровень заболеваемости туберкулезом.

Главный врач уточнила, что на заболеваемость значительно влияет ВИЧ-инфекция, а также трудовая и прочая миграция.

Заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксенова отметила, что сейчас наш регион относится к антилидерам по уровню заболеваемости туберкулезом.

Напомним, что в Новосибирске отремонтируют дороги к девяти больницам в 2024 году.