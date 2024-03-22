сегодня
22 марта, 15:35
пробки
4/10
погода
-2°C
курсы валют
usd 91.94 | eur 100.3
сегодня
22 марта, 15:35
пробки
4/10
погода
-2°C
курсы валют
usd 91.94 | eur 100.3
сегодня 13:26
общество

Стали известны лидирующие по заболеваемости туберкулезом районы Новосибирска

Фото: Сиб.фм

В Новосибирской области назвали районы, лидирующие по заболеваемости туберкулезом.

На пресс-конференции главный врач Новосибирской областной клинической туберкулезной больницы Анна Пятибратова сообщила о том, что в Болотнинском, Мошковском и Коченевском районах Новосибирской области зафиксирован самый высокий уровень заболеваемости туберкулезом.

Главный врач уточнила, что на заболеваемость значительно влияет ВИЧ-инфекция, а также трудовая и прочая миграция.

Заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксенова отметила, что сейчас наш регион относится к антилидерам по уровню заболеваемости туберкулезом.

Напомним, что в Новосибирске отремонтируют дороги к девяти больницам в 2024 году.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Валерия Митрохина
Журналист

Читайте в