В Бердске прожженный уголовник избил приятеля шваброй и стрелял в регбиста

30-летний житель Бердска предстанет перед судом за ряд преступлений, совершенных в прошлом году.

Обвиняемый до полусмерти избил своего собутыльника. Как рассказали в пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области, бил он пострадавшего ногами, руками и деревянной шваброй.

Через несколько месяцев мужчина «отличился» у кафе «Хаш-лаваш», где из травматического оружия стрелял по людям — две пули попали в голову регбиста — спортсмена буквально «вытащили с того света».

Отмечается, что в обоих эпизодах случаи для разборок были незначительными. Также в следкоме сказали, что, невзирая на молодость, фигурант уголовных дел имеет «хороший» криминальный стаж.

Ранее мы рассказывали, как житель Новосибирска избил знакомого из-за подозрения в приёме наркотиков, а потом сам пошёл за закладкой.