В конце недели в Новосибирске прогнозируют плюсовую температуру

Плюсовая температура придет в Новосибирск уже в конце этой недели.

По данным Западно-Сибирского УГМС, в эти выходные столбики термометров покажут плюсовые отметки в Новосибирской области.

Так, синоптики прогнозируют в субботу, 23 марта, до +2 градусов тепла и мокрый снег. Днем в воскресенье, 24 марта, воздух прогреется до +5 градусов.

Однако на дорогах региона по-прежнему установлена гололедица, поэтому водителей просят быть предельно внимательными и соблюдать дистанцию на трассах.

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