В Костроме вылетевшее на тротуар авто впечатало в стену здания коляску с младенцем

Жуткая авария произошла в Костроме 21 марта — пострадали мама с малышом.

Автомобиль выскочил на тротуар и сбил 24-летнюю девушку с ребенком 2023 года рождения. Машина буквально впечатала коляску в стену магазина, сообщает РИА Новости.

По данным областной прокуратуры, пострадавших госпитализировали.

На приложенных фотографиях видно, что передняя часть иномарки сильно вмята внутрь. У торговой точки лежат куски разорванной от удара детской коляски.

Ранее мы рассказывали, как в Новосибирске женщина за рулем Mazda CX-5 наехала на ребенка, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Мальчика доставили в больницу.