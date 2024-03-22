В магазине Новосибирска мужчину свалила выпитая залпом бутылка водки

Из-за отсутствия денег, но при желании напиться, житель Новосибирска осушил бутылку водки прямо в алкомаркете.

Сотрудники торговой точки не удивились, когда увидели в помещении завсегдатая. Выпивоха прямо в зале открыл водку и «опрокинул» ее в себя залпом. Такого организм не выдержал и рухнул, едва не разбив витрину, на шум прибежали продавцы и вызвали охранников «Гвардии».

Денег на оплату уничтоженного спиртного у мужчины не оказалось, поэтому его передали в руки полиции.

Ранее мы рассказывали, как охранники частного предприятия спасли примерзшего к бетонному пандусу молодого мужчину и помогли дойти до квартиры.