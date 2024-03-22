В Новосибирске министра энергетики и ЖКХ Архипова отправили в СИЗО

Министра энергетики и ЖКХ НСО Дениса Архипова подозревают в растрате 220 миллионов рублей.

Центральный районный суд Новосибирска отправил в СИЗО министра энергетики и ЖКХ Дениса Архипова на два месяца, передаёт корреспондент Сиб.фм с зала суда.

Министра задержали 20 марта, силовики возбудили на него уголовное дело по ч.3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).





Чиновник вину свою не признаёт.

Уголовное дело связано с банкротством бывшего регионального оператора по вывозу бытовых отходов ООО «Экология-Новосибирск». Речь идет о банковской гарантии на сумму 220 млн рублей, которую региональный оператор предоставил при заключении 10-летнего контракта. По версии следствия, Архипов не потребовал возврата указанных средств в бюджет, несмотря на то, что компания ООО «Экология-Новосибирск» не исполнила свои обязательства.