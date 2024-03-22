В Новосибирске осудили женщину на 9,5 лет за попытку сжечь знакомую

Новосибирский областной суд вынес окончательный приговор Анне Васиной, признанной виновной в покушении на убийство с особой жестокостью.

По данным пресс-службы Новосибирского областного суда, в ноябре 2022 года Васина, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, ссорилась с новой знакомой, которую она пригласила домой вместе с приятелем. Происшествие случилось из-за ревности.

В результате конфликта Васина облила женщину легковоспламеняющейся жидкостью и подожгла зажигалкой. Пострадавшую спасли очевидцы. Однако она получила серьезные ожоги.

Суд первой инстанции в ноябре 2023 года приговорил Васину к 9,5 годам колонии общего режима. После подачи апелляции областной суд подтвердил приговор и направил Васину отбывать наказание в колонии.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске министра энергетики и ЖКХ Архипова отправили в СИЗО.