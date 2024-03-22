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общество

В Новосибирске реконструируют Советское шоссе за 218 млн рублей

Фото: Сиб.фм

За 218 миллионов рублей реконструируют Советское шоссе.

В Новосибирске ООО «Дорсиб Плюс» стал победителем торгов, которого выбрало территориальное управление автомобильных дорог. Учреждение выполнит работы за 218,8 миллионов рублей при начальной стоимости 280, 87 миллионов.

Подрядчику нужно будет заменить верхний слой из асфальтобетона, а также нанести дорожную разметку и установить барьерное металлическое ограждение. Срок окончания реконструкции – 9 сентября 2024 года.

Напомним, что в Новосибирске отремонтируют дороги к девяти больницам в 2024 году.

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Валерия Митрохина
Журналист

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