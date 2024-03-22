В Забайкалье мошенники под видом медиков выманивают деньги

На этот раз аферисты начали звонить своим жертвам и говорить о плохих результатах анализов, после чего намекают на необходимость дорогого лечения.

В Забайкальском крае, как и в других регионах страны, продолжают орудовать телефонные мошенники. На сей раз они звонят своим жертвам и представляются медиками. Об этом сообщает РТК «Забайкалье».

Схема работает так: лже-врачи звонят своим пациентам и сообщают о плохих результатах анализов, после чего говорят о необходимости лечения. А дальше, к телефону приглашают подставного «главного врача», который предлагает лечение у некоего профессора медицины, который избавит от всех недугов. Причем, конечно же, за круглую сумму денег.

В свою очередь настоящие врачи даже в век современных технологий, никогда не предлагают услуги по телефону, а уж тем более, не просят перевести деньги или оплатить лечение. Поэтому забайкальцев призывают ни в коем случае не вестись на слова мошенников и сразу прекращать разговор.

Напомним, в Новосибирске мошенники под видом начальников выманивают деньги у людей.