Житель Новосибирска отсудил у завода стоимость бракованного УАЗа

Суд в Новосибирске взыскал с ООО «Ульяновский автомобильный завод» 1,8 млн рублей за неисправный автомобиль.

Новосибирский областной суд отклонил апелляционную жалобу представителя «Ульяновского автомобильного завода», с которого ранее взыскали почти 1,5 млн рублей за бракованный автомобиль. По данным материала дела, Максим Х. в прошлом году купил UAZ PATRIOT за 1,48 млн рублей.

За первые две недели владелец обнаружил ряд неисправностей: не горел светодиод дневных ходовых огней левой фары, тек бачок жидкости омывателя стекла, жестко переключались передачи. Машина была на гарантии, поэтому мужчина обратился к официальному дилеру производителя в Новосибирске с требованием устранить дефекты. Ремонт был произведен частично, поэтому сибиряк направил дилеру претензию о расторжении договора купли-продажи и возврате уплаченных средств.

Далее пришлось обращаться в суд, так как денег истец не получил. Суд встал на его сторону и постановил взыскать с завода стоимость автомобиля, семь тысяч компенсации морального вреда 400 тысяч рублей штрафа.

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