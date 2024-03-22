Жительница Тюмени устроила кровавую расправу над мужем из-за ссоры

За покушение на убийство супруга женщине придется предстать перед судом.

В Тюмени 33-летняя местная жительница ответит перед судом за покушение на убийство мужа. Об этом сообщает Вслух.ru со ссылкой на пресс-службу регионального СКР.

Кровавая расправа произошла ночью 3 февраля 2024 года. В тот день между супругами произошла ссора во время распития горячительных напитков. Потерпевший собрался уходить из дома и вышел на лестичную площадку. Тут же его догнала разъяренная супруга с ножом в руке, которым и пырнула мужа в спину.

К счастью, мужчине вовремя оказали помощь. Теперь уголовное дело тюменки рассмотрит суд.

Напомним, в Забайкалье отважная девушка спасла юношу от нападения мужчины с ножом.