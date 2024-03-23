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общество

Актер Кологривый пожаловался на содержание в изоляторе Новосибирска

Фото: Екатерина Маринина / Сиб.фм

Актер Никита Кологривый высказался по поводу своего ареста на семь суток за инцидент в баре Новосибирска.

Он назвал наказание «несоизмеримо жестоким». Актер отметил, что условия содержания в изоляторе за два дня его пребывания там не являются приятными из-за недостаточного количества еды, воды и других необходимых условий.

Кологривый подтвердил свою вину и выразил готовность заниматься общественными работами. Он также сообщил о предстоящих съемках в кино.

Ранее адвокат Кологривого рассказал, что актеру могли дать трое суток.

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Игорь Кириченко
Журналист

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