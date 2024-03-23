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общество

Аварийную лестницу к вокзалу «Новосибирск-Южный» откапиталят за миллион

Фото: администрация Новосибирска

Подпорную стенку и лестничный спуск к вокзалу «Новосибирск-Южный» в 2025 году ждет капитальный ремонт.

Лестница сейчас закрыта для пешеходов, так как находится в аварийном состоянии. МКУ «Гормост» на сайте госзакупок объявил о начале конкурсной процедуры по поиску подрядчика для разработки проектной и рабочей документации по капремонту объекта. Начальная цена контракта – 1,1 млн рублей.

Подрядчику потребуется демонтировать разрушенный объект и построить новый, отремонтировать подпорную стену около многоквартирного дома № 175/6 на улице Большевистской.

Ранее мы рассказывали, что с 1 апреля начнется ремонт Димитровского моста в Новосибирске.

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Галина Чебыкина
Журналист

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