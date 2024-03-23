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общество

Боец UFC Железнякова высказалась о новосибирском актере Кологривом

Фото: Екатерина Маринина / Сиб.фм

Представительница ММА и дебютантка UFC Дарья Железнякова выразила свое негодование по поводу дебоша в Новосибирске с участием актера Никиты Кологривого.

В интервью с журналистом «Чемпионата» спортсменка подчеркнула, что не уважает людей, проявляющих агрессию по отношению к более слабым и поддерживает справедливость.

Скандал произошел несколько дней назад, когда Никита Кологривый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, начал конфликт с официанткой и сотрудниками бара, за что был арестован на семь суток по делу о мелком хулиганстве.

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Игорь Кириченко
Журналист

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