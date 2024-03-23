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общество

Бузова ушла в слезах после встречи с новосибирским блогером Давой на теле-шоу

Фото: соцсети Давида Манукяна

В воскресенье, 24 марта, на ТНТ состоится премьера нового выпуска шоу «Сокровища императора».

Участники соревнуются за призовой фонд в размере 14 миллионов рублей. В этом эпизоде к командам присоединятся Александр Пташенчук и Михаил Стогниенко. В ходе соревнования участники столкнутся с различными трудностями на маршруте, и тот, кто придет последним, покинет шоу. Об этом сообщила пресс-служба ТНТ.

В эпизоде также будут напряженные ситуации между участниками, включая трудности во взаимопонимании у пары Верещагиных, конфликты между Женей Искандаровой и Кариной Кокс, а также между Марией Погребняк и Аланой Мамаевой.

В финале серии зрителям обещают настоящую драму между Ольгой Бузовой и Давидом Манукяном. После встречи с новосибирским блогером, Бузова уйдет в слезах.

Ранее Сиб.фм сообщал, что стали известны подробности последних дней жизни Василия Уткина.

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Игорь Кириченко
Журналист

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